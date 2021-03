Petya MINCHEVA

Jeune femme développeur, étudiante en M2 Méthodes informatiques appliquées à la gestion d'entreprise à Nancy.

Mon expérience dans plusieurs langages de programmation me permet de m'adapter facilement au développement de divers projets. Mon parcours m'a permis de travailler dans la conception et l'analyse des systèmes d'information - SQL, Oracle 10g, Sybase, PL/SQL, Cognos, Data Mining, Talend.

J'ai déjà développé des projets en Java,VB NET ainsi qu'en C et Cobol.J'ai aussi de l'expérience dans le développement Web- HTML/css , PHP et le logiciel web Joomla.

Et j'ai réussi la certification Oracle orienté SQL Fundamentals.



Mes compétences :

Développeur

Bases de données

Modélisation UML

Audit

Datamining

BI

Finance de marché