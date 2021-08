Je m'appelle Petya PETKOVA. J'ai un Master 1 en Commerce et Affaires Internationales suivi d'un Master 2 en Management et Droit des affaires.

Mon profil professionnel est très orienté Management de Projets, Achats et Contrats.

J'ai essentiellement travaillé en milieu industriel dans des départements Programmes, Projets, Achats ou bien au Service client / Juridique.



De ce fait, mes compétences professionnelles sont transversales et orientées à l'international.



Polyglotte, je maîtrise plusieurs langues étrangères.



Expérience dans le privé et dans le public.