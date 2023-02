Philippe ALVAREZ

Ainsi que l'indique avec justesse le baryton François Le Roux dans son remarquable ouvrage "LOpéra français : une question de style. De linterprétation lyrique", l'univers de la musique classique, particulièrement celui du monde lyrique, de plus en plus internationalisé, tend à faire disparaître les spécificités d'interprétation propres à chaque langue et à chaque répertoire. Il est donc important de nous pencher sur les oeuvres françaises afin d'en discerner les enjeux et la beauté qui lui sont propres.



Le magazine Opus Classica a pour objectif de mettre en avant cette musique classique française comprise au sens large, musique instrumentale, opéra, opérette, sans oublier la mélodie française, l'un des meilleurs exemples de ce qui fait la richesse de notre culture nationale.



Chanteur lyrique, baryton de tradition française, fondateur en 2000 de la Compagnie Les Pages Lyriques, formation spécialisée dans la diffusion d'opérettes originales imaginées à partir des répertoires français et viennois, j'ai fondé en 2023 Opus Classica, média entièrement consacré à l'histoire et l'actualité du répertoire classique français, offrant ainsi de partager avec le plus grand nombre ma passion pour notre patrimoine musical.



Aujourd'hui implanté à Nice, parallèlement à mes activités de chanteur, de rédacteur au sein du magazine et par ailleurs d'enseignant en droit romain et histoire du droit, j'ai pour projet dinitier une scène musicale régionale exclusivement consacrée au répertoire français, notamment à travers les compositeurs de la période romantique et du mouvement impressionniste .