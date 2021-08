Philippe BAGLAN

Spécialiste en comptabilité , contrôle de gestion (processus budgétaire, analyse des écarts, plans d'action, mise en place d'un contrôle de gestion complet...), fiscalité d'entreprise et finances, ma formation en gestion et en management d'entreprise (double Executive M.B.A., obtenu à l'Université de Sherbrooke (Canada) et à l'ESCEM Tours-Poitiers) complète la palette de mes connaissances.



- implantation de 2 ERP, dont SAP,

- baisse des coûts de transport de 10 %,

- diminution du nombre d'avoirs de 20 %,

- mise en place d'une nouvelle organisation,

- division du montant des retards de paiement clients par 3,

- mise en place d'une intégration fiscale...



Grâce à mon expérience et à ma formation, je suis en mesure d'appréhender le management global d'une P.M.E. (stratégie d'entreprise, stratégie financière, ressources humaines, gestion du changement...).



Je peux aussi piloter complètement les services administratifs et financiers dans une unité de taille moyenne (100 à 500 personnes).



Mes compétences :

Gestion

SAP

MBA

IFRS

DAF

US GAAP