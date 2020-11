Philippe BAILLY

Fort dune expérience industrielle acquise auprès dun constructeur automobile (PSA), puis au sein dune PME (Michel Thierry, leader mondial dans le domaine des textiles techniques destinés à l'habillage intérieur des véhicules), et enfin au sein dun groupe de dimension mondiale, leader dans le domaine des sièges complets destinés à l'industrie automobile (Johnson Controls / Adient) , j'ai développé un savoir-faire reconnu dans les domaines de la Qualité, de la gestion de projets en France et à l'international ainsi que dans la relation avec les clients et les fournisseurs.



Au sein de PSA, j'ai pu utiliser mes connaissances en terme de Système de Management de la Qualité et en terme de Maîtrise des Produits et Processus, pour accompagner les fournisseurs des trois constructeurs français dans leurs démarches de mise en place d'organisations Qualité. Cela ma permis de développer d'excellentes relations avec les fournisseurs et une bonne maîtrise des techniques d'audit.

Au sein de Michel Thierry, entreprise dans laquelle j'étais membre du comité de direction, j'ai participé à l'élaboration des stratégies et politiques et j'ai piloté le changement d'organisation permettant à cette entreprise textile d'être reconnue comme étant un équipementier de l'industrie automobile. Dans ce cadre, j'ai managé et fédéré des équipes pluridisciplinaires autour de ce projet d'Entreprise commun.

Je suis rodé aux organisations attendues par les industries de pointe, que ce soit au niveau des normes de Management de la Qualité (ISO 9001, ISO/TS 16949) ou au niveau des processus de Management de Projets (APQP...) et je maitrise parfaitement les méthodes de résolutions de problèmes. Ceci ma permis d'entretenir d'excellentes relations avec les clients.

Au sein de Johnson Controls et Adient, j'ai eu la responsabilité de construire une organisation autour de deux, puis des quatre centres techniques situés au Brésil, en France, au Mexique et en République Tchèque. J'y ai managé une équipe multic