Philippe BEHUE

Recherche postes de Chef de secteur senior/Grands comptes/Comptes clés en région parisienne, basé département 92.



Concernant les prochaines opportunités d'emploi, voici ci-dessous mes compétences clefs:



Organisation et stratégie commerciale:

Analyse et forecast de CA et de Part de marché, part de linéaire, marge commerciale, suivi et recommandation des prix de vente, prospection, plans daction magasin, gestion dun budget commercial, création de plan de tournée,



Ventes et négociation :

Création et vente dun assortiment/nouveautés, dopération promotionnelle, négociation de la visibilité des marques confiées, vente en salon,



Marketing :

Création et application de plan merchandising, promotion sur le lieu de vente (PLV/ILV), mises en avant sur le point de vente, analyse et suivi concurrentiel,



Management :

Formation des collaborateurs, organisation et suivi de challenge vendeurs et danimation magasin, gestion des litiges client



Expérience multicanal/enseignes :

Grande distribution (HM/SM/proxi), détaillants spécialistes (SYLL/Conforama/Gitem) et généralistes (maisons de la presse), grand compte (réseau de magasins enseigne Rouxel).

Distribution de Bricolage, agricole et grossistes électriques.



Secteurs développés:

Quart Nord-Ouest France (dont Paris intramuros), Quart sud-Ouest France



Expérience multi-activités :

Luxe (stylos), agroalimentaire (céréales, café, chocolat), high-tech (machines étiquetage, décodeurs,Varta), électrique (Varta), sécurité (Stanley cadenas).



Informatique :

CRM : Safari, Universell /Merchandising: Spaceplanning/Pack office/Internet.



Mes compétences :

Management opérationnel

Vente

Agroalimentaire

Développement commercial

Marketing

High Tech et Télécoms

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access