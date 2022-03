Philippe BONNIN

Bonjour,



Je me suis inscrit sur ce site, afin de trouver un emploi dans la comptabilité. J'ai acquis environs 2 ans et demi d'expériences dans ce domaine.

J'ai pu développé le sens de la rigueur, de l'autonomie et de l'efficacité durant cette période.



Je suis également très motivé car j'ai soif d'apprendre plus au sein d'une entreprise ou d'un cabinet d'expertise.



Je suis également en cours de formation candidat libre DCG (diplôme de comptabilité général), afin d'acquérir un diplôme conséquent dans la comptabilité.



J'espère convenir à vos besoins.



Cordialement

BONNIN Philippe





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adonix X3

Ciel Compta