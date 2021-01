Philippe BOUVARD

Ingénieur ENIM avec une première expérience aux méthode industrielles d'un grand groupe Français je me suis orienté ensuite vers le métier de consultant en organisation avec des missions en PMI principalement au cœur des ateliers

Spécialiste des prix de revient, de la résolution de problèmes industriels liés au temps (Planning, Prix de revient , suivi d 'affaire et calcul de marge ... ) j' ai complété ma démarche en devenant éditeur du logiciel ERP : ATLAS ,

Gérant de mon entreprise , mon métier s'organise autour du conseil dans la mis en place de projets de gestion informatiques , et la mise en place opérationnelle de logiciels issus de notre bibliothèque et savoirs faire ou la construction de solutions spécifiques lorsque cela n 'existe pas en standard chez nous

Nous avons choisi WINDEV comme socle à notre développement informatiques ce qui permet de répondre à pratiquement toutes les possibilités de déploiements possibles puisque le code est indépendant de l' environnement sur lequel l 'application doit tourner. (tablettes , téléphones , WEB , client serveur , environnement Android , Windows , IOS , Windows CE , JAVA ..... )



Mes compétences :

Gestion de la production

Édition de logiciels

Échange de données informatisé

EDIFACT

Planification

GPAO

Conseil aux entreprises

ERP

Windev

Conseil en organisation

Chiffrage de prix de revient