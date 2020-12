Philippe CHALAYER

-Gestion d'activité,

-Encadrement, formation du personnel,

-Méthodes, DAO, CFAO, programmation machine-outils spécialisé fraisage 5 axes

-Industrialisation, Conception de gammes d'usinage,

-Mise au point, réglage et usinage prototypes et pièces unitaires,

-Amélioration/Optimisation des procédés de fabrication,

-Tous matériaux (polyuréthane, alu, acier, inox, alliages, titane, traités, etc...),

-Tous domaines (équipement, outils coupant, alimentaire, médical, pétrole, militaire, aéronautique, ...).