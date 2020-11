Philippe CHANET

Capacité à transformer le Business Model des marques tout en drivant la mise en œuvre des actions opérationnelles nécessaires à ces transformations.



Hard Skills : capacités analytiques et stratégiques, réalisation dun budget global et suivi du P&L, développement commercial, reporting, techniques de ventes, recrutement et management, maitrise des outils informatiques, connaissance du circuit pharmaceutique et Bio en France.



Soft Skills : travail en équipe, communication, négociation, ouverture desprit, créativité, flexibilité, efficacité, prise dinitiative et de décisions, persévérance, organisation et empathie.