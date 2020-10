Philippe CHIMOT

J'ai vécu une carrière au sein de l'armée de terre, de 33 belles années, dont l' axe principal a été l'exercice du commandement (management) et l'axe secondaire la formation (responsable d'un flux annuel de 400 stagiaires pendant quatre années, organisme de formation certifié ISO 9001).



J'ai dirigé des cellules composées d'hommes et de femmes (effectifs de 30 à 150 personnes selon les périodes) au sein d'unités combattantes dans des environnements très exigeants afin de les faire converger vers un but commun, le succès de la mission.



J'ai également exercé pendant plus près de 20 ans l' humble et difficile mais passionnant métier d'officier de renseignement, y compris au sein des forces spéciales, dans des pays perturbés et dangereux, parfois faillis, durant des séjours allant de 6 mois à deux ans : Afghanistan, Centrafrique, Tchad, Kosovo, Djibouti, Sahara Occidental, Côte d'Ivoire....