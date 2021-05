Philippe CROISSANT

Agé de 52 ans, je suis marié et père de 4 enfants.

Desprit scientifique, jai soif dexactitude et besoin de rigueur.

Jai un fort intérêt pour la résolution de problèmes complexes nécessitant de recourir à des modèles et des théories explicatives précises. Jaime les tâches nécessitant de poser des hypothèses et de les tester pour les valider ou les invalider, à laide de protocoles expérimentaux bien construits.

J'ai acquis en une trentaine d'années des compétences pointues dans les domaines de la métallurgie, de la mécanique et de linformatique. J'aimerais à présent transmettre mon savoir technique et culturel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conception mécanique

Rédaction technique

Simulation numérique

Animation de formations

Formation professionnelle

Permis de conduire B

Gestion administrative