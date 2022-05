Philippe DELAGNEAU

Agent immobilier à domicile indépendant chez I@D France, je développe mon activité sur la base d'un modèle économique novateur et extrêmement souple tout cela dans un secteur d'activité qui vie une mutation et une croissance constante.

je recherche des partenaires d'affaire qui ont un esprit entrepreneur et qui désirent une meilleure qualité de vie ou liberté de temps rime avec indépendance financière.

Si vous avez ce profil et que vous êtes à l'écoute d'opportunité contactez moi



Delagneau Philippe

06.33.72.35.44