Philippe DELAMARE

J'ai passé l'essentiel de ma carrière chez Kenzo Mode (LVMH) en tant que Directeur de Boutique et de Réseau en Europe et en tant que Directeur International des Licences prêt à porter et Accessoires de Mode.

Mes compétences ont été acquises en aval dans le retail et complétées en amont dans le développement commercial de lignes de produits sous licences ce qui me permet de posséder aujourd'hui une expertise complète du business de mode et du luxe.

Après trois d'étude au Cours Florent j'ai obtenu le brevet de fin d'études "Acting" en juin 2015.