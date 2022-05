Bonjour,



Technicien d'études électricité, je conçois, optimise et finalise des projets de créations ou de réhabilitations tertiaire ou industriel, en maîtrisant :



- Autocad 2D pour les plans d'implantations

- See Electrical pour les plans d'armoires électriques

- Canéco pour le dimensionnement d'installation

- Dialux pour les calculs d'éclairements.





Cordialement.



Philippe DELAUDE



Mes compétences :

Dialux - Relux

Microsoft office

Autocad 2D

See electrical

caneco