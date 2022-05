Philippe DETHARE

Ingénieur Maintenance Industrielle & procédés et titulaire d’un diplôme d’ingénieur en matériaux, j’ai pu acquérir un large bagage scientifique et technique . Ces savoir-faire me permettent d'intégrer des missions touchant au domaine industriel et d’appréhender les problématiques rencontrées.



Motivé et déterminé, j’apporterai à votre entreprise, mes aptitudes avec rigueur et implication. L’adaptabilité et l’autonomie dont je peux faire preuve me permettront d’intégrer aisément vos équipes et d’échanger naturellement avec vos interlocuteurs (privés comme publics), vos partenaires et vos clients tout en faisant preuve d’initiative. Le sérieux et la maturité qui peuvent m’être accordés m’aideront progressivement à accéder aux responsabilités que vous me confierez. Vous trouverez en mon profil des compétences en adéquation avec votre secteur d’activités et son évolution.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique

Traitement des déchets

Maintenance industrielle

Audit interne

Cahier des charges

Process

Conduite du changement

GMAO