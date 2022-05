Philippe DORET

Madame, Monsieur,



Votre entreprise est en plein développement, très intéressé par votre activité, j’aimerais rejoindre votre équipe, c’est pourquoi, je vous adresse ma candidature à un poste de technicien d’assistance et de maintenance informatique.



Mon diplôme et mes expériences dans l’assistanat et la maintenance informatique m’ont permis de développer des compétences, me permettant d’assurer le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements, de parcs d'équipements informatiques et bureautiques, selon les règles de sécurité et la réglementation.



En effet, j’ai développé des connaissances sur les procédures de déploiement d'installation, celles relatives aux licences et garanties et les normes qualité. A l’aise dans la lecture de plan, de schéma et dans l’utilisation des logiciels de gestion de parc informatique, de gestion d'appels téléphoniques et de de Maintenance Assistée par Ordinateur – GMAO, je suis rapidement opérationnel.



Polyvalent, je suis capable de m’intégrer rapidement et d’effectuer le travail demandé. Réactivité, rigueur, qualité relationnel et patience sont les qualités que je souhaite mettre à votre service et celle de vos utilisateurs pour mieux les conseiller, les former et les assister.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires, et pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Windows Server

Microsoft Word

Dépannage informatique

Administration système

Microsoft Excel

Secrétariat

Active directory

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Office

Logistique