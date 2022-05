Philippe DUBOST

Syndicat intercommunal d'énergie et d'e-communication de l'Ain : Etablissement public

Depuis juillet 2015 : Directeur Général des services



Région Rhône Alpes : Collectivité territoriale

Décembre 2013 - juin 2015 : Chargé de mission "Gestion des connaissances" auprès de la Direction Générale

Novembre 2009 - novembre 2013 : Directeur des systèmes d'information et des télécommunications



Ville de Lyon : Collectivité territoriale

Octobre 1999 - octobre 2009 : Directeur des systèmes d'information et des télécommunications



Département du Rhône : Collectivité territoriale

juin 1993 – octobre 1999 : Directeur des systèmes d'information et des télécommunications

septembre 1991 - juin 1993 : Chargé de mission en gestion financière auprès de la direction financière et du Président du Conseil Général du Rhône.



Communauté Urbaine de Lyon : Etablissement public

novembre 1989 - septembre 1991 : Ingénieur d'études



IBM : Industriel de l’informatique

avril 1989 - octobre 1989 : Analyste au service du personnel (Montpellier)



Ministère de la Défense

mai 1986 - octobre 1986 : Instructeur parachutiste à l'école des troupes aéroportées (Pau).

avril 1985 - mai 1986 : Instructeur commando au centre d'entraînement commando (Finistère).

mars 1984 - avril 1985 : Officier chef de section au 2ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine (Réunion).



