Philippe DUBUC

Actuellement COLLABORATEUR EN ASSURANCE IARD /SANTÉ /VIE/PRÉVOYANCE.



De Mars 2014 à ce jour,collaborateur d'agence :

AGENCE ALLIANZ ASSURANCE DE GOURNAY EN BRAY.

IARD VIE SANTÉ et PRÉVOYANCE.



De septembre 2013 à Janvier 2014,

conseiller mutualiste auprès de LA CARAC.

Assurance mutualiste commercialisant des produits de placements et prévoyance.



2012-2013 mandataire en assurance et crédits.

conseiller en gestion de patrimoine,assurance et crédits immobilier



2004-2012 La Banque Postale, conseiller financier.

MAI 2004 à décembre 2004 courtier d'assurance.

2002-2004 Allianz , conseiller financier.Vente de produits "d'assurfinance" conseil en gestion de patrimoine.



Mes compétences :

Défiscalisation

Assurance vie

Conseiller financier