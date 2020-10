Philippe DUPONT

Je souhaite me reconvertir comme rédacteur web ou journaliste après avoir obtenu un certificat de journalisme au CNFDI. J'ai créé et je dirige un blog "La Voix du Sud Essonne" depuis 2017 et qui traite de sujets divers et variés: Editorial, dossiers, Politique, Tourisme, médias, histoire et culture.



Après plusieurs années passées dans une enseigne de la grande distribution, je souhaite donc donner un nouveau tournant à ma carrière éclectique (gérant de société, formateur, responsable adv-achats-logistique, rédacteur de doc technique).



Je recherche un poste de pigiste ou de journaliste Free lance...