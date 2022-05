Philippe DUSSUD

Parcours complet de Technico-commercial Etudes&Terrain, avec 2 domaines d'activités en carrière :

Climatisation (coté Constructeurs)

Etanchéité (côté Bassin de Rétention (Aérien ou Enterré))



Aujourd'hui, je recherche une nouvelle opportunité, toujours au sein d'un service 'Etudes Techniques Constructeurs', domaine ou je suis efficace immédiatement.

Retrouver Carrier à Montluel, ou un top constructeur sur le Rhône, est mon souhait.



Dans la sphère des métiers sur mes segments d'activité passés et en-cours, je serai également capable d'examiner une opportunité type :

Responsable technique produits,

Développeur Technique et Commercial en soutient à la force commerciale Terrain.

Un poste lié à la Formation peut également présenter un intérêt pour moi.



N'hésitez pas à me contacter.



philippedussud@yahoo.fr



Mes compétences :

Génie climatique

Négociation

Développement commercial

Vente

Prospection

B2B