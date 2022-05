Philippe DUVERNOIS

Mon premier ordinateur à la maison fut un Sinclair ZX80 avec 2 KO de mémoire, puis un Apple II Europlus avec 48 Ko de mémoire dans les année 79-80. J'avais 15 ans et commençais mes premières réalisations en langage Basic. J'aime l'informatique dans mon travail, dans sa rigueur et sa logique implacable. J'aime partir des processus les plus simples afin d'arriver à la gestion de ceux plus complexes. La méthodologie doit être élaborée à partir de concepts simples pour être la plus efficace.



Mes compétences :

Informatique