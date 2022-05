Philippe ELZEA

Je me suis engagé dans l'industrie hôtelière en 1992. J'ai acquis mes compétences dans des compagnies basées dans les caraïbes, Meridien, Jet Hôtels, Eldorador et Nouvelles Frontières. J'ai de grandes aptitudes à l'organisation du travail en équipe et à la négociation. Directeur Adjoint en charge de l'hébergement et des R.H., je développe mes compétences en gestion des ressources humaines en suivant un cursus MBA à l'ESG.J'ai une préférence pour le marché des hôtels loisirs sur des postes de Directeur Opérationnel. Je suis à l'écoute des opportunités sur des activités RH.



Mes compétences :

Encadrement

Recrutement

Animation d'équipe

Direction de filiale

Government Legislation

Intercultural Management