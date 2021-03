Philippe FERBUS

"UN HOMME DE METIER avec UNE AMBITION : VOTRE REUSSITE"



Expertise :

Finance - Contrôle de Gestion (opérationnel et stratégique)/ Organisation / Systèmes d’Information

Direction de Projets. Interventions du niveau Corporate à l'Opérationnel



Une large expérience opérationnelle:

Fonctions opérationnelles et de direction au niveau local et au niveau groupe en Finance / Contrôle de Gestion - Contrôle de Gestion d'une Business Unit mondiale - Consulting SAP (en entreprise) - Projets d’organisation, de rationalisation de coûts et d’optimisation des structures - Directeur Systèmes d'Information Finance - Directeur d’un projet majeur de refonte du système de pilotage d'un groupe (milieu du SBF120)



Dans des structures de groupes comme PHILIPS et surtout SEB (groupe familial réputé pour la qualité de ses directions financières et systèmes d’information) dont j’ai accompagné la croissance et les mutations





Aujourd'hui capitalisée et déclinée dans le Conseil:



Intervention au niveau Direction Générale ou Directions de Fonctions et opérationnels



Responsabilité de projets – locaux ou mondiaux – majeurs avec des enjeux stratégiques – dans des environnements multiculturels, complexes et/ou en évolution permanente



Cadrage rapide des besoins utilisateurs et mise en évidence, pour bâtir une stratégie gagnante:

. Des facteurs clefs de succès

. Des moyens d'assurer la cohérence et la qualité de l'information fournie

. Du niveau de maturité des utilisateurs et de la conduite du changement à mener



Pilotage de plans de transformations avec des équipes pluridisciplinaires



Vision globale et concepts métier innovants, mais homme de terrain pragmatique



Expérience des contraintes des sociétés cotées et:ou de culture familiale ainsi que de la gestion des échanges avec des filiales de distribution



Forte expérience du Controlling commercial, industriel et stratégique, ainsi que des problématiques d'amélioration et de suivi de performance



Capacité à bâtir des solutions adaptées, souples, pérennes et évolutives avec le business model



Mes compétences :

Systèmes d'Information

Pilotage de la performance

Contrôle de gestion

Optimisation des coûts

Reporting et pilotage

Direction de projet

Organisation et stratégie

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Prix de transferts