Philippe FEUILLU

Responsabilité des ventes de matières colorantes (pigments, préparations pigmentaires, colorants) aux industries basées en France et au Benelux.

Secteur d'activités concerné : "Special Applications", c'est à dire Agrochimie, Cosmétique, Détergence, Latex, produits pour artistes et scolaires, Traitement du cuir, Viscose, etc..



Sales of colorants (pigments, pigment dispersions, dyes) to industries located in France and Benelux.

Activity area is "Special Applications" (Agrochemistry, Cosmetics, Detergence, Latex, Leather treatment, Stationery, Viscose, etc...).



Mes compétences :

Mobilité

Chimie industrielle

Key account management

Étude de marché

Microsoft Office

Négociation commerciale

Couleurs et Matières

Organisation du travail

Aisance relationelle

Support technique

Commerce B2B

Reporting