Philippe FLECHON

J'ai un parcours de responsable de service Recherches et Développements réalisé dans l'automobile puis dans les biens d'équipement pour l'industrie, qui a ensuite évolué vers le management de la qualité.



J’ai dirigé des bureaux d’études et conduit des projets pluridisciplinaires et transversaux, pour la conception de machines, la réalisation d’unités robotisées, de dispositifs de contrôles automatisés, de lignes d’emballages et de palettisation.



C'est ma forte implication dans la maîtrise de la conception et dans de validation des produits avant mise sur le marché, qui m’a amené vers le management de la qualité.



J'ai, au travers des multiples rachats, fusions et restructurations des entreprises où j'ai travaillé, acquit une forte expérience dans la conduite de projets de réorganisation, de changements de périmètre, de mise à niveau des systèmes de management qualité certifiés, ainsi que d'intégration des systèmes Qualité, Sécurité et Environnement, Je maîtrise la démarche de mise à niveau vers la version 2015 des normes ISO9001 et ISO 14001.



Vous pouvez retrouver mon profil complet et mon réseau sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/philippeflechon 



Mes compétences :

Gestion de projet

Audit systèmes ISO 9001 (Diplômé)

Certification ISO 14001

Certification ISO 9001

Analyse de risque

AMDEC/FMECA

Amélioration continue

Conception technique

Conception Innovante