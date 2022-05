Philippe GALOPIN

Passionné par tous les aspects relationnels dans le cadre de mes fonctions, j'évolue sur le terrain en tant que fournisseur pour différents circuits de distribution avec une dominante Grande Distribution en conformité avec ma formation initiale à Dauphine. Depuis 23 ans au contact des clients ou en management d'équipe, j'ai voulu me lancer un nouveau défi en Juillet 2016 en prenant le poste de Responsable Régional Promoteurs au sein de la nouvelle structure ELSE dédiée au merchandising du maquillage et internalisée au sein de COTY.

Occuper ce 3ème poste de Manager au travers de cette aventure ELSE a renforcé ma conviction que l'homme est la ressource principale de l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs. Mon style de management d'équipe orienté manager coach démontre une fois de plus l'importance de la prise en compte de l'humain dans les relations managériales. J'ai ainsi pu fidéliser une équipe de collaborateurs avec un faible turn-over alors que les conditions d'exercice de nos missions ont été à plusieurs reprises rendues difficile dans ce contexte de démarrage d'une nouvelle structure.



Mon objectif professionnel est désormais de mettre à profit ce mode de management auprès de nouvelles structures en cours de création et/ou d'accompagner des directions d'entreprise qui souhaiteraient constituer ou optimiser une structure dédiée au merchandising de leur portefeuille de marques auprès de leurs circuits de distribution.



Mes compétences :

Relationnel

Sens du contact

Formation

Management

Négociation commerciale

Produits de grande consommation

Ventes

Diplomatie

Adaptabilité

Force de travail