Philippe GELLÉ

Je travaille actuellement comme assistant comptable Fournisseurs au sein de l'entreprise LP PROMOTION. Mes tâches sont principalement le suivi des dossiers fournisseurs.

J'effectue dans un premier temps les tâches administratives (réception des courriers divers, tri).

Comptabilisation de ces factures et classement.

Saisie dans les journeaux d'achat, banque et vente.

Validation des factures.

Pointages des comptes fournisseurs.

Mise en paiement par demande de virement, moyens electroniques de paiement, Etablissement des chèques.

Envoi des courriers et réglements.

Gestion des appels téléphoniques des entreprises.

Rapprochements bancaires.

Capacités : Autonome, respect de la confidentialité, rigoureux, Maitien des relations internes permettant l'échange d'informations comptables.

Logiciels utilisés : Logiciel de comptabilité SAGE LIGNE 100.

Microsolf Office

Internet



Mes compétences :

Comptabilité

Immobilier