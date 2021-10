Philippe GISCLON

Enthousiaste par nature et directeur adjoint de l’ISCOM Lyon, je cherche à insuffler une dynamique d’établissement qui colle à la réalité professionnelle des métiers de la communication.

Féru de nouvelles technologies, que ce soit par l’envers du décor plutôt technique ou par les usages qui en sont faits, j’ai l’innovation pour culture. Des technologies du web à la domotique en passant par la galaxie effervescente de services qui se ré-invente chaque jour, l’avenir n’a jamais été aussi exaltant pour les esprits créatifs. Cette énergie anime mon ambition pour l’ISCOM Lyon.



Outre la direction opérationnelle de notre école lyonnaise, je suis en charge de l’innovation pédagogique au sein du groupe Eduservices. Cette mission transversale conjugue veille technologique et art de la pédagogie, deux exercices qui me passionnent.



En lien avec mes deux activités et en collaboration avec de nombreux acteurs internes et externes, j’ai eu l’opportunité de concevoir le Campus innovant de l’ISCOM Lyon. Cet environnement est issu d’une réflexion sur le plaisir d’apprendre et sur la collaboration active. Du design aux équipements technologiques, l’ISCOM Lyon est un laboratoire pédagogique qui ouvre l’avenir sur des pratiques pédagogiques aussi innovantes que captivantes.



N’étant jamais aussi performant que lorsque l’on prend plaisir à faire ce que l’on fait, je cultive l’optimisme au quotidien !



Mes compétences :

Stratégie de communication

Management

Digital strategy

Pédagogie

Innovation

Communication

Enseignement

Formation