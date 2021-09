Philippe GOUJARD

Constructeur de projet et pilote du changement, mes expériences de Direction Générale m'ont amené à évoluer dans des secteurs souvent exigeants, toujours dans des situations complexes sur des projets structurants et évolutifs.

Possédant de vrais réflexes dans des situations de redressement, redéploiement et/ou de crise, les succès ont finalement été liés, quelque soit le métier de l'entreprise, à la réussite de la (re)mobilisation et de la fédération des équipes autour d'un projet ambitieux...



Mes compétences :

Dirigeant

Direction générale

Management

Location

BTP

Concession

Conseil

Audit

Logistique

Gestion de crise

Direction de projet

Redressement d'entreprise

Transport routier

Fusions acquisitions