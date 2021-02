Philippe GRENET

Bonjour,





Ayant à ce jour et une certaine expérience dans le domaine du magasinage , réceptions expéditions,litiges transport ,logistique,achats... le permis B et C (fimo + de cinq ans) "FCO à passer" ; de bonnes connaissances en plomberie ,peinture,électricité,divers.....et une bonne capacité d'adaptation ,je suis à ce jour ouvert à toutes propositions intéressantes dans n'importe quel domaine "hormis les sociétés de désamiantage ", et aux alentours de Rouen .

D'avance ,merci pour votre intérêt .