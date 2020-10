Philippe GUENEAU DE MUSSY

"Indépendant" NO LIMIT! Parisien de souche, je suis installé a Marseille depuis 10 ans, toujours en free, travail à distance et sur site, grande mobilitée

(Toulouse, Lyon, Paris, Bordeaux, Brives via TGV,moto, voiture, avion ou site FTP .....).

Conseil en communication PME,PMI...



idée originale et création pour Thibault Pluvinage qui a réalisé cette série :

http://www.youtube.com/watch?v=8WVhdedX7Zk&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=YKnRlVs23pU

http://www.youtube.com/watch?v=KVrNRS1cxBI



Mes compétences :

Directeur artistique

Créatif

Illustration

Création logotype

Retouche et création d'image