Philippe GUINOT

DIPLOMES...



1995 : Diplôme Universitaire de psychopathologie de l'enfant

1994 : DESS Psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent

1993 : Maîtrise (mention Très Bien). Mémoire sur les processus d'apprentissage

1991 : Licence

1988 : DEFA (Diplôme d'Etat relatif aux Fonctions d'Animation)



ACTUELLEMENT...



Depuis avril 1998 : Conseil Général de Vaucluse (Centres Médico-Sociaux de Carpentras, puis Cavaillon, et enfin Pertuis depuis septembre 2007)



Aide Sociale à l’Enfance:

Entretiens pour les agréments délivrés aux adoptants. Régulation et analyse de pratique avec l’équipe - Bilans et psychothérapies.



Protection Maternelle Infantile:

Travail de prévention avec les médecins, les puéricultrices, et les assistantes sociales, en lien avec la maternité et les écoles. Evaluations.



Polyvalence de secteurs:

Etudes de situations avec les équipes. Accompagnement et suivi de personnes en difficultés, orientées par les assistantes sociales ou venant sur initiative personnelle.



Centre de Planification et d'Education Familial:

Interventions dans les collèges sur les thèmes de la relation amoureuse et de la sexualité.



Supervisions/ Analyse de pratiques pour des équipes travaillant en lien avec la petite enfance et/ou des problématiques sociales (Maison de la Citoyenneté de Pertuis, Crèche/Halte Garderie de La Tour d'Aigues, LAEP de Pertuis...)



Animation de forums sur la Parentalité et les questions éducatives.





ANTERIEUREMENT...



2003/2007:

Lieux d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) Cavaillon/Malaucène : Supervision des équipes d’accueillants.



Mars 2002/déc 2005 :

Crèches/Halte-Garderie des cantons Nord Vaucluse (Malaucène et Bedoin): Supervision des équipes pluridisciplinaires



Mars 1997/déc. 2003 :

La Maison du Vallon («maison verte» de Marseille): Accueil clinique d’enfants de 0 à 4 ans accompagnés d'un parent ou d'un proche. Travail sur les difficultés se rejouant dans ce lieu, à partir du cadre théorique de la psychanalyse.



Avril 2000/sept. 2002:

Lieu d’Accueil Enfants Parents de Vaison la Romaine: Supervision de l’équipe d’accueillants.



Janv. 95/déc. 98 :

Centre Associatif pour Familles en Crise (Aix-en-Provence): Travail clinique de médiation de la relation Parents/Enfant, concernant des familles dissociées venant sur injonctions judiciaires.



1995/1998 : Chargé de cours et Formateur :

Université de Provence (Aix-Marseille 1), Centre Régional d’Education Populaire et Sportive (CREPS d’Aix-en-Provence), Instituts de Formation en Soins Infirmiers ( IFSI de Martigues et de Montfavet), Institut Régional de Travail (IRT d’Aix-en-Provence): Intervenant dans différentes formations d’étudiants ou d’adultes (Diplôme d’Etat Infirmier, DEUST d’animateur socioculturel, DEFA, formation continue…), sur le développement normal et pathologique de l’enfant et de l’adolescent, la dynamique des groupes restreints, l’analyse des pratiques professionnelles, la pédagogie par objectifs, la méthodologie du projet, la méthodologie de recherche et le suivi des mémoires de fin d'études.



Mes compétences :

