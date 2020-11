Philippe GUNTHER

Philippe 47 ans. Autodidacte,j'ai passé quelques 13 années chez Mr Bricolage ou j'ai appris mon métier et chez qui,j'ai rencontré des gens formidables.J'ai pu également acquérir de très bonnes compétences en management avec un cursus au CRECI sur quelques années,qui m'à donner le gout de diriger et de faire évoluer une équipe.Mon objectif a toujours été d'assurer la pérennité de l' entreprise et ceci au sein du groupe de JF Boucher.

Apres une étape de 3 années chez Leclerc Brico, je suis actuellement directeur d' un magasin discounter en équipement de la maison.



Mes compétences :

Aime les challenges