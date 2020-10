En charge du secteur tertiaire des régions Centre et Ouest, j’ai pour mission de développer les activités d’APF Entreprises 3i Concept à Briec (Imprimerie, Informatique et Industrie).



Riche d’un Réseau National avec des valeurs et une éthique forte, APF Entreprises vous fera bénéficier de moyens mutualisés (Imprimerie offset et numérique), Impression grand format (Bâche, Roll-Up, Kakémonos), Signalétique (panneaux).



Certifiés ISO 9001, 14001 et 18001, nous vous accompagnerons et nous engagerons durablement à vos côtés pour concevoir et mettre en œuvre, ensemble, un projet durable et innovant.



Nous vous proposons une grande diversité de produits et services.

- Services et produits de communication, de conditionnement et logistique

- Traitements de données

- Services aux Ressources Humaines

- Numérisation & Gestion de contenu

- Centre d’appels



Dans le cadre de vos démarches RSE, le recours aux services d’APF Entreprises permet aux employeurs publics et privés d’au moins 20 salariés de répondre aux obligations d’emploi de travailleurs en situation de handicap. APF Entreprises vous délivrera une attestation vous permettant de réduire vos contributions AGEFIPH ou FIPHFP.



Ensemble, créons de la valeur.



APF ENTREPRISES 3i CONCEPT

Philippe Heuguet

06 88 50 95 08





Mes compétences :

Direction commerciale

Adobe Photoshop