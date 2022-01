Philippe HUYSVELD IR MBA

Expert Japon, avec 25 années d'expérience "Japon", je suis un cadre dirigeant possédant une vaste expérience commerciale et marketing acquise au Japon et en Europe. Expertise de vente aussi bien de pièces détachées que de produits finis et de systèmes, dans diverses Industries (Automobile, GSM, Audio & Vidéo Professionnels, Semiconducteurs, Climatisation, Médical, Electronique). Entrepreneur, autonome, leader & homme de terrain, manager de transition, j’excelle dans la mise en place de nouvelles structures et de stratégies commerciales cohérentes et pragmatiques. Conseil en Business & Management. Chargé de cours et coach Japon. Auteur de 4 livres sur le Japon, ainsi que de nombreuses publications (rapports, articles, vidéos ...).



- disponible comme consultant et coach Japon

- disponible comme formateur, conférencier et chargé de cours sur le thème du "business Europe-Japon"

- disponible pour des missions de management de transition

- disponible pour des contrats CDI

- disponible comme Intérim Cadre.

- disponible pour des charges d'enseignement (universitaire)



Plus de 20 ans d'expérience en Ventes & Marketing B2B et en Management Général.



Contact: info@gbmc.biz

Sites: http://www.gbmc.biz

http://www.gbmc-blog.biz



*****



Ingénieur civil et commercial, détenteur d’une Maîtrise en Economie – Orientation Administration des Affaires (MBA) de l’Université Impériale de Kyoto, après une carrière de plus de 15 ans de cadre dirigeant, Philippe HUYSVELD s’est maintenant reconverti comme Consultant en Affaires et Gestion. Fondateur de GBMC (Global Business & Management Consulting,Array), parlant le japonais, son principal domaine d’activité est le Conseil Europe-Japon.



En parallèle de son activité de conseil, Philippe HUYSVELD a enseigné en 2012 « l’Histoire de l’Economie japonaise » et « les Structures Sociales du Japon » à l’Université de Cergy-Pontoise dans le cadre du Master en Langues et Commerce International – option Marché japonais.



En tant que formateur interculturel, il donne également des séminaires, conférences sur le Japon (https://www.speakersacademy.com/fr/conférencier/philippe-huysveld ) et anime des ateliers sur le thème « Relations d’Affaires avec le Japon » pour divers Acteurs Economiques Européens ou dans des Ecoles de Commerce telles que le Vesalius College à Bruxelles.



En plus des multiples articles et rapports/publications sur le thème du Japon et des relations Europe-Japon, il est aussi l’auteur des six livres suivants (aux formats eBook et Paperback):



- Lecture Economique de l'Histoire du Japon, Lulu, 2ème édition, mai 2015

(Lien Internet: http://www.lulu.com/shop/philippe-huysveld/lecture-economique-de-lhistoire-du-japon/ebook/product-21602718.html #productDetails)



- The Ultimate Survival Guide for Business in Japan, Lulu, 2ème édition, mai 2015 (Lien Internet:

http://www.lulu.com/shop/philippe-huysveld/the-ultimate-survival-guide-for-business-in-japan/ebook/product-21774196.html )



- MOSAICA JAPONICA: Lecture Culturelle du Japon socio-économique, Editions L'Harmattan, 1ère édition, septembre 2018 (Lien Internet: http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60642&motExact=0&motcle=&mode=AND )





- Chronique du Japon des Années 90, Lulu, 1ère édition, février 2017

(Lien Internet : http://www.lulu.com/shop/philippe-huysveld/chronique-du-japon-des-années-90/ebook/product-23072942.html )



- Mastering Japan Business, Lulu, 1ère édition, septembre 2017 (Lien Internet: http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/philippe-huysveld/mastering-japan-business/ebook/product-23338718.html )



- Bridges to Japanese Business Etiquette: Understanding Japan Cross-cultural Management, Lulu, 1ère édition, juillet 2018 (Lien Internet: http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/philippe-huysveld/bridges-to-japanese-business-etiquette-understanding-japan-cross-cultural-management/ebook/product-23736921.html )



Mes compétences :

Business development

Business intelligence

Conseil

International

Key account manager

Leadership

Management

Négociation

Gestion des Grands Comptes

Planning stratégique

Vision globale

Stratégie

Conseil Japon

Formation Japon

Conseil Europe-Japon

Enseignement Japon