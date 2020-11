Philippe JOUBARD (PHILIPPE JOUBARD)

Cadre senior dans les télécommunications, j'ai réalisé mon parcours chez des équipementiers, depuis le développement logiciel jusqu'à la responsabilité technique d'une structure.



Les motivations qui me poussent à toujours donner le meilleur de moi-même sont le travail en équipe et la résolution de problèmes techniques.



Mes domaines de compétences:

- les télécommunications -> radio (FH, DECT, Wifi, 4G), réseau (téléphonie, TDM, TCP/IP)

- le management de projet -> cycle en V, engagement, spécifications, planning, risques, sous-traitance

- le maintien en conditions opérationnelles (MCO) de systèmes électroniques HW & SW

- la relation client -> homologation, recette, support technique, gestion de crise, formation

- le processus qualité -> pilote de processus, auditeur, amélioration continue

- le développement logiciel -> C, Pascal, Python, ASM