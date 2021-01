Philippe LABASTIE

Formation



2005-2006 : Master 2 Banque et Finance Européennes - Université des Sciences Sociales - Toulouse (UT1) - mention Bien



2005 : Master 1 IUP Management Gestion Entreprises Ingénierie Economique - « University of Bristol » (Royaume-Uni) dans le cadre d’ERASMUS



2004 : Licence IUP Ingénierie Economique - mention Assez Bien - UT1



2000 : Baccalauréat Economique et Social - Lycée Ozenne - Toulouse









Expériences professionnelles



Secteur bancaire :



2006 Stage en Conseiller Patrimoine Financier - BNP Paribas - Toulouse (Avril-Septembre)

. Etudes de portefeuilles

. Suivi des arbitrages, assurance-vie

. Participation aux diverses activités de l’agence

. Remplacement des conseillers financiers



2004 Stage en gestion de patrimoine - BNP Paribas Banque Privée - Toulouse (3 mois)

. Assistant des gestionnaires

. Arbitrages OPCVM

. Etudes patrimoniales



2003 Stage de découverte - BNP Paribas - Toulouse

(2 mois) Agence Saint-Exupéry et service marketing-Promotion des ventes au siège social

. Découverte du secteur bancaire

. Etude du fonctionnement d’une agence en collaboration avec chaque gestionnaire

. Analyse du marché des jeunes de la région Midi-Pyrénées



2001 : Banque de France de Toulouse, emploi saisonnier



Autre expérience :



2000 à 2005 : La Poste – Emploi saisonnier de Facteur - Toulouse Saint-Cyprien



Mes compétences :

Audit

Banque

Conseil

Conseil financier

Contrôle de gestion