Philippe LANS

Domicilié au Sud de Toulouse 31 France



Commercial expérimenté B to B

Acteur d' Education et d' accompagnement thérapeutique

Coordination Parcours de Soins (Loi HPST)



"Appliquer la politique commerciale, marketing et éthique globale de l’entreprise ; S’adapter et ajuster la stratégie et les actions commerciales ; Apporter des solutions sur mesure aux attentes des clients ; Développer un réseau de relations ; Négocier des contrats de fournitures ; Organiser les essais et démonstrations, et assurer un support clients /entreprise de haut niveau."



* Adepte de l' écoute active

* Aide à la prise de décision (pilotage § rationalisation)

* Conclusion Accord



DOMAINES DE COMPÉTENCES



DÉVELOPPEMENT ACTIVITÉ.



Organisation Opérationnelle

Prospection / Négociation / Fidélisation

Identification et Réponse aux besoins

Conseil (solutions et services)

Lobbying collectivités associations .



COMMUNICATION



Démonstration, formation ,Soutien, suivi, conseil.Interface privilégié

Support et Organisation d' évènementiels R.P.

Application et implication stratégie d' entreprise.



Soutien / Oriente / Transmet ( VALEURS Comportementales/Ethique )



Ces compétences exercées et acquises sont transférables.



Mes compétences :

Actions commerciales

Bac +3

Commerciales

INFIRMIER

Promotion

Promotion de la Santé

Santé