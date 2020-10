Philippe MALINGE

Professional path:



2020- : business entrepreneur

2001 - 2020: Airbus Commercial Aircraft ( Airbus S.A.S.)

Manager Programme - Airbus SAS





1995 - 2000: Thales Avionics Inc. (USA/Canada): Integration mgt engineer / prg mgr : Bombardier Global-Express/Challenger 300/ BRJX-C series (Airbus A220)

1994: Development Engineer - Supersonic Wind Tunnel - Univ. Poitiers - C.E.A.T. Centre d'Etudes Aérodynamiques et Thermiques de Poitiers - National Service.



Graduation:

2009: Master of Economy - Toulouse Business School - Advanced Management Programme - C.P.A. Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA2006TA).

1993: I.S.A.E./E.N.S.M.A. - Ecole d'Ingénieur - Poitiers / D.E.A. - Aéro./Comb./Thermo. - Univ. Poitiers

1990: M.Sup/M.Spé: Lycée Condorcet Paris.