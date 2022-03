Philippe ORTOLAN

Après l’informatique et l’internet, j’ai eu la chance de vivre la dernière révolution : les réseaux sociaux. Finir ma carrière professionnelle dans ce domaine en y rajoutant une touche de créativité et de risque par l’entrepreneuriat (mode startup) est mon principal objectif.



Promouvoir le projet RESUNI (un projet « un peu fou » de réseau social concurrent de Facebook, Twitter et SnapChat à base de consortium de startups européennes) ne me dépayse pas, j’ai déjà publié un roman de science-fiction et aujourd'hui la fiction peut devenir la réalité de demain.



Gérer un tel projet nécessite d’améliorer son agilité professionnelle pour faire face à toutes les situations possibles, renforcer mes compétences en développement Web Fullstack a été nécessaire pour démarrer le développement d’un prototype de ce projet.



Partager mon expérience en tant que consultant social media est un autre objectif, cette activité complémentaire est importante à mes yeux pour transmettre mes convictions et mon expérience.



Mes compétences :

Content Marketing

Social media

SEO

PostgreSQL

Java EE

CSS

PHP

MySQL

HTML 5

UNIX

Marketplace

Gestion de projet

React

Node.js

React Native

JavaScript