Philippe PELOURDEAU

Je travail à la rédaction de livres scolaires destinés aux élèves de Baccalauréat Professionnel Maintenance des Véhicules Automobiles :

- Le premier tome "2de Technologie de l'automobile" édition Delagrave est sortie en mai 2014 et réactualisé en 2018.

- Le deuxième tome "1re Technologie de l'automobile" édition Delagrave est sortie en juin 2015 et réactualisé en 2020.

- Le troisième tome "Tle Technologie de l'automobile" édition Delagrave est sortie en mai 2016 et réactualisé en 2021.

Egalement sortie avec la même maison d'édition, Delagrave :

- Le livre de 1ère année CAP Maintenance des Véhicules en avril 2017

- Le livre de 2ème année CAP Maintenance des Véhicules en avril 2018

lien : https://www.editions-delagrave.fr/auteur/pelourdeau-philippe



Mes compétences :

Http://www.profauto.fr/