Philippe PERRIER

Bâtir les ponts entre organisations et personnes en contexte multiculturel est ma passion et ma mission !



De la première pierre à la réalisation finale, mon expérience de différents secteurs d'activité, de divers décisionnaires dans des contextes B2B, CSSD (Channel) et OEM, sont les matériaux de construction Détecter les besoins, analyser et trouver des solutions sont les cintres et les échafaudages Structurer et consolider sont le ciment L'engagement et le respect sont les piliers La confiance mutuelle est l'arche qui relie les deux rives Au final, La clé de voûte centralise et transmet les énergies : je souhaite capitaliser mes acquis au sein d'une entreprise innovante, conquérir et réussir de nouveaux marchés.

Apporteur d'affaires | Quadrilingue, multiculturel | Expérience multi-sectorielle | Fidélisation des clients

Orienté solutions (Win-Win) | Orienté clients | Stratégie | Gestion des relations et partenariats | Mentalité d'entrepreneur



Mes compétences :

Relations clients

Aptitudes relationnelles

Relation fournisseurs

Adaptabilité

Conscience professionnelle

Esprit d'initiative

Assiduité

Aisance relationelle

Canaux de distribution

Vente

Traduction anglais français

Fidélisation client

Entreprenariat

Développement commercial

Gestion de la relation client

Allemand

Webmarketing

Commercial export

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Gestion clients

Commerce international

Accompagnement commercial

Salons professionnels

Prospection commerciale

Marketing direct

Analyser écouter réfléchir agir

Prospection internationale

Traduction espagnol français

Gestion commerciale

Gestion de contrats

Gestion de projet

OEM

B2B

Mobilité internationale

Français

Analyse des besoins

Négociation commerciale

Exportation

Développement territorial

Autonomie professionnelle

Réactivité

Salons internationaux