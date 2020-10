Philippe PETIT

Coach professionnel certifié, actuellement en pause pour vivre, au fil de nos belles histoires.

Après avoir exercé comme consultant en communication institutionnelle, je me suis formé au coaching dans la mouvance « Coach &Team® » développée par Vincent Lenhardt et à différentes approches d'accompagnement.

Et puis j'ai découvert les pratiques narratives.

Depuis j'explore de nouvelles possibilités et une posture particulière...bien différente de celle de l'expert !

Ce qui m'anime ? Marcher sur le chemin, en connexion avec les moments de grâce du quotidien et les êtres vivants rencontrés.



Mes compétences :

Communication corporate

Communication interne

Coaching

Stratégie de communication

Relations publiques

Coaching de dirigeants

Accompagnement collectif

Media training

Communication publique