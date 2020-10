Philippe PREAUX

Fort de mes années d'expérience en informatique dans les milieux de l'automobile, la banque et la grande distribution, je suis aujourd'hui freelance en intégration et migration applicative.



Spécialisé aujourd'hui sur la mise en place d' odoo (openerp), solution de gestion d'entreprise Open Source totalement modulaire permettant de gérer de manière intégrée l'ensemble des processus de l'entreprise.



Enthousiastes, Dynamiques et passionnés, nous sommes toujours prêts à évoquer le sujet ...



Mes compétences :

Relations clients

Odoo

Gestion de projet

Ubuntu

Microsoft Windows

Arcad

Iseries / AS400

Web

Axway

Base de données

Python

OpenERP

Intégration