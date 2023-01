Philippe RADICE

20 ans d’expérience en gestion de projets et en management d’équipes, en contexte international, j’assure le pilotage global d’un système d’information et d’un portefeuille de projets dans l’atteinte des objectifs business et en garantissant la performance et l’optimisation des solutions mises en œuvre.



Représentant la Maîtrise d’œuvre et/ou la Maîtrise d’ouvrage, je suis capable de dialoguer avec des interlocuteurs métiers comme avec des interlocuteurs techniques : je suis force de proposition aussi bien dans le développement économique des domaines concernés que dans la construction et la gestion de leurs évolutions, ainsi que dans la gestion et la résolution de problèmes.



A l’écoute de mon environnement, je sais adapter les modes de fonctionnement et l’organisation de mon domaine dans une démarche d’agilité et d’amélioration continue.



Manager opérationnel, je pilote des équipes projet et assure la coordination d’équipes multiculturelles réparties dans différents pays.



Manager hiérarchique, j’ai à cœur de faire progresser mes équipes et leurs membres, par la définition d’objectifs individuels et collectifs clairs et par un accompagnement pour l’atteinte des résultats attendus.



#MéthodesAgiles #SAFe #Scrum #LeanManagement #TestDrivenDevelopment

#Time-To-Market #MVP,

#PMO #ProjectManagement

#ProductManager

#ProductOwner



Mes compétences :

AMOA

Automobile

Banque

Business

Business Objects

Chef de projet

Chef de projet senior

Datawarehouse

Finance

International

Internet

LLD

Location longue durée

MOE

Retail

Web

Sales Force

Management

Méthode agile

Gestion de projet

Management opérationnel

Négociation contrats

Project Management Office

Gestion de contrats

Test management