Philippe REMION

Je suis actuellement responsable France et Benelux de tout le canal de distribution (grossistes et revendeurs) des périphériques informatiques (Moniteurs informatiques, Lecteurs et graveurs CD, DVD, BLU-RAY, Stockage) Je suis directement rattaché à la division européenne basée à Londres, ma langue de travail est l'anglais. Diplômé de l'EBS Paris, j'ai eu un cursus international avec une année passée à Madrid, puis 6 mois à Dublin et 6 mois à Londres. J'ai créé la société Prodige spécialisée dans la distribution des produits de traitement des surfaces (anti-graffiti, anti-tâches pour sols...) puis j'ai choisi de rejoindre le secteur high-tech afin d'offrir mes compétences à un grand groupe informatique.

J'aime les challenges d'équipes de même que personnels, j'aime ma société où je souhaite évoluer vers un poste de direction, toutefois je suis prêt à étudier tout nouveau challenge motivant.



Mes compétences :

Channel sales

Distribution

Grande distribution

High tech

Informatique

Manager

Retail

Sales

Sales manager

Stockage

Storage