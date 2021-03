Philippe REYNAUD

Je detiens plus de vingt ans d'experience dans le monde automobile et poids lourds avec des phases de ventes pures mais aussi des ventes par l'intermediaire de location financiere, credit bail et classique ou location longue duree, je dispose aussi d'une experience de 5 ans de gestion de centre de profit d'abord comme chef d'agence puis comme responsable de ma propre structure travaillant pour le compte d'une usine de fabrication de camion italienne.

Puis récemment, j'ai crée et géré une carrosserie industrielle pour un groupe privé du réseau Iveco employant dans ma filiale 6 personnes monteurs et chef de groupe et réalisant plus de 400 chantiers par an sur des véhicules utilitaires et poids lourds.



Mes compétences :

Commercial

Direction générale

Management

Gestion de projets

Administration des ventes