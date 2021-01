Philippe RICROS

Actuellement étudiant à INSEEC Bordeaux,en formation au BIWI (Bordeaux International Wine Institute) je suis à la recherche d'un stage de 6 mois. Ce stage se déroulera de Mars à Août, en France ou à l'étranger et a pour but d'améliorer mes compétences et connaissances sur la filière, ainsi que la validation de mon diplôme.

Fort de 3 ans de marketing et communication dans le secteur du vin, et ayant effectuer divers stages dans les différentes structure de notre filière (Caves, Château, Grande distribution, Négoce) je pense aujourd'hui avoir les compétences et l'expérience nécessaire à une intégration en entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Dégustation

Négociation

Service client

Management

Marketing stratégique

Suivi clientèle

spirit cellar management

Microsoft Office

Adobe Photoshop