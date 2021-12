Philippe SERENON

Currently photo curator

Founder and Art Director of Photomed Festival, Photo exhibitions Curator.

Founder of WINCH, marketing and management consulting firm since 2003.

Past President of UNCL (National French Yacht club), regular offshore racing sailor, inc. a Transat.



Both creatively minded and business planner.

Open minded and adaptable, always looking for new products or new business opportunities.

Involved in both arts and sports events.



Diplômé de l’EDHEC, j’ai travaillé pour des entreprises et des marques internationales telles que Yoplait, France Telecom (EGT), Kodak, Veolia ou Bureau Veritas où j’ai occupé diverses fonctions de marketing, communication, ventes et management, en France et en Europe, pilotant des équipes et des budgets conséquents.

J'ai créé en 2003 WINCH, entreprise de conseil et d’outsourcing marketing qui a travaillé 13 ans,pour la division internationale Graphic Solutions Business de HP (impression professionnelle), sur un programme d'influence auprès de grands créateurs internationaux leaders d'opinion (photographes, designers, architectes…).

En 2011, j'ai créé, Photomed, le festival de la photographie méditerranéenne, à Sanary / Toulon dans le sud de la France et Beyrouth.



Mes compétences :

Commissaire d'expositions photo